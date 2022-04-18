"Благаємо про допомогу": командир морської піхоти з Маріуполя звернувся до всього світу

У бункерах ховаються без тепла, води, їжі жінки та діти, у тому числі немовлята. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

Командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського Сергій Волина звернувся до всього світу з оточеного Маріуполя.

Про це пише "Українська правда".

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"Нам потрібна ваша допомога"

За його словами, вже понад 50 днів захисники міста героїчно тримають оборону, попри переважаючі сили супротивника та постійні авіабомбардування, артилерійські та ракетні обстріли.

"Маріуполь – досі українське місто, що б вам не говорила російська пропаганда. Ми щодня ведемо запеклі бої та стримуємо багатотисячне військо ворога, не даючи йому просунутися далі. На це дається ціною надлюдських зусиль і великих втрат. Але нам потрібна ваша допомога. Ворог взяв місто у кільце і тримає в заручниках сотні тисяч цивільних", – заявив він.

Сергій Волина зазначив, що у військових бункерах переховуються без тепла, води, їжі жінки та діти, в тому числі немовлята – переважно родичі військових, яких розшукують росіяни:

"Наші поранені щодня помирають у нестерпних муках, оскільки медикаменти, засоби знезараження, можливості знеболення давно закінчилися. Українська влада домовлялася з росіянами про гуманітарні коридори, залучаючи до посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана. Однак російська сторона не дотрималася свого слова і всі зусилля виявилися марними. Ми благаємо світ про допомогу в евакуації поранених, дітей, жінок, а також тіл загиблих".

Крім цього, Сергій Волина закликав не вірити обіцянкам Росії про "зелений коридор" для військових:

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"Немає жодних сумнівів у тому, що це обман для знищення українського військового угрупування в Маріуполі без бою. Ми не здамося і будемо битися до кінця. Але нашої вірності присязі мало для звільнення Маріуполя. Місту негайно потрібна деблокада. Для цього нам потрібне важке озброєння. В силах країн ЄС та США нам його надати. Важке озброєння для захисників Маріуполя врятує українське військове угрупування. Маріуполь можливо врятувати".

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що спротив українських військових, які захищають Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ на всіх оперативних напрямках.

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