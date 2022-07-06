Україну охопила масштабна повітряна тривога, з моря летять ракети (фото, відео) — оновлено

Окупанти обстрілюють Україну/Фото: t.me/truexanewsua, колаж: "Сьогодні"

Другу ніч поспіль в Україні оголошують масштабну повітряну тривогу. Окупанти знову випустили ракети.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Подробиці

Станом на 3:09 майже вся Україна червона. Тривоги немає лише у тимчасово окупованих Херсоні та Криму. Українцям варто пройти до укриття.

Деякі Telegram-канали повідомляють, що о 2:35 окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря

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В мережі повідомляють, що на Одещині чули сильний вибух. Ймовірно, працює ППО.

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Миколаївські Telegram-канали пишуть, що в області в небі щось збили, після цього вдалині почалася пожежа. Також повідомляють, що через нічну атаку РФ вже є постраждалий.

Станом на 3:54 відбій повітряної тривоги був у всіх областях, крім Луганської.

У Чорному морі Росія зосередила 40 крилатих ракет

Росія продовжує нести загрозу Україні через свою присутність у Чорному морі. Там окупанти зосередили 40 крилатих ракет. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет.

"Водночас зусилля ворожої пропаганди спрямовані на поширення інформації, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені бойовиками-нацистами", — йдеться у повідомленні.

Ворог вкотре готує собі виправдання на випадок влучання у соціальну інфраструктуру.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти випустили чотири ракети по Хмельницькій області. Також ми писали, що загарбники вдарили ракетами по Сумській області.