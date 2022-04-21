"Україну не вдасться завоювати". СБУ перехопила розмову окупантів

Військові РФ не хочуть воювати в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дедалі більше російських окупантів усвідомлює, що Україну їм не завоювати. Вони зневірилися у своїй місії "визволителів" і єдине, чого хочуть – повернутися цілими додому.

Про це йдеться у листуванні російського окупанта зі своїм знайомим, копію якого вдалося отримати СБУ.



"Успехов нет, по сути. Только кучу пацанов потеряли и техники. А захватить город или поселок какой-то нормально не получается. Куда зашли – то местные сильно против нас", – бідкається окупант.

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На запитання товариша "як там?" сам себе тролить смайликами: "Воюем, что-то пробуем сделать тут. Освободить всех".

За його словами, українські захисники знищили їхній підрозділ на 40%. Тому він серйозно замислюється над дезертирством і зовсім не мотивує виплати за поранення.

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"За что это все – не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже сбежал как-то! Никаких денег не стоит оно. Украину не получится завоевать", – резюмує загарбник.

Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "російського світу"

Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком "ДНР". Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.

"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, гвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають та питають у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".

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