Українське сафарі на Зміїному! ЗСУ знищили російський гелікоптер з десантом (відео)

Українські захисники знищили російський гелікоптер. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські воїни вкотре знищили техніку російських окупантів на острові Зміїний. Момент зафіксували та опублікували в Мережі. Тепер у РФ мінус один гелікоптер.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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На відео можна побачити, як ЗСУ знищили гелікоптер окупантів разом з десантом на острові Зміїний.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря. Вперед до перемоги", – написали під роликом.

ЗСУ за добу знищили 400 окупантів та 8 танків – Генштаб

Минулої доби українські військові знищили ще 400 російських окупантів, 8 танків, 28 артилерійських систем. Крім того, з початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили 25 500 живої сили. Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці Facebook опублікував втрати супротивника з початку широкомасштабної війни.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 25 500 (+400) осіб;

танків ‒ 1130 (+8) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.;

артилерійських систем – 509 (+0) од.;

РСЗВ – 179 (+7) од.;

засобів ППО – 86(+2) од.;

літаків – 199 (+0) од.;

вертольотів – 156 (+1) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.;

кораблі/катери – 12 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);

спеціальна техніка – 39 (+1);

крилаті ракети – 92 (+2).

Вказано, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.

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