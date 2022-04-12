Українські військові знищили сім повітряних цілей окупантів

ЗСУ збили ворожу авіацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби ЗСУ знищили сім повітряних цілей російського ворога. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування повітряних сил.

"11 квітня зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил та ППО Сухопутних військ Збройних сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Були збиті

один літак,

два вертольоти,

чотири безпілотні літальні апарати.

Повідомляється, що наші військові продовжують патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів за позиціями російських окупаційних військ.

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