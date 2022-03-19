Українські військові вдарили "Байрактаром" по техніці окупантів біля Херсона (відео)

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Оперативне командування "Південь" оприлюднило відео знищення техніки російських окупантів "Байрактарами".

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

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Відео удару

За попередніми даними, на відео атака на базу росіян поблизу Херсона.

Техніка окупантів на Київщині

На Київщині ударний безпілотник "Байрактар" знищив систему радіоелектронної боротьби окупантів.

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"Ранок починається з "Байрактара". Цього разу "мінус одна" система радіоелектронної боротьби ворога на Київщині", – написав користувач Микита Чумак.

Нагадаємо, ЗСУ у зоні ООС за добу знищили 10 БМД, 8 танків та ліквідували 100 окупантів. Сьогодні військовослужбовці Об'єднаних сил вкотре завдали втрат російським окупантам.

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