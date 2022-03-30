Українські військові збили три ворожі літаки та безпілотник

Українські військові збили винищувачі-бомбардувальники та один БПЛА / Колаж "Сьогодні"

Українські військові збилитри літаки та один безпілотник російської армії сьогодні, 30 березня, на Слобржанському напрямку.

Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

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"Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку вражені одразу три літаки, попередньо – винищувачі-бомбардувальники та один БПЛА", – йдеться у повідомленні.

Над Києвом збили кілька російських ракет

У ніч проти 30 березня над Києвом сили протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.

"Протягом ночі була по всій країні повітряна тривога. Фактично не було таких територій, де не було б сирен. На ранок знову це повторилося, зокрема на Донбасі – Краматорськ, Бахмут, місто Київ, Київщина і так далі. Були обстріли Чернігова, обстріли у Хмельницькій області. У Києві, наскільки ми можемо говорити, було збито кілька ракет, над столицею. Наразі ситуація уточнюється", – повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко на каналі "Україна 24" під час телемарафону "UA разом".

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