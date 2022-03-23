Українські військові ліквідували тестя терориста Гіркіна

Ситоленко проходив службу в 3-й окремій мотострілецькій бригаді російських окупаційних військ. Колаж "Сьогодні"

Українські військові ліквідували окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем терористу Ігорю Стрєлкову-Гіркіну.

Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан у Twitter.

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"Тесть "Гіркіна" Стрєлкова... Ситоленко Сергій, позивний "Ситий", який з 2014-го року проходив службу в 3 ОМСБр РОА і 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякуємо снайперу Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Росія втратила до 40 тисяч своїх військових

У війні з Україною російська армія зазнала великих втрат. Українські захисники знищили від 7 до 15 тисяч військовослужбовців Росії. РФ не вдається приховати втрати. За підрахунками НАТО українські війська ліквідували від 7 до 15 тисяч російських солдатів.

"Загальні ж втрати, включаючи полонених, які зникли безвісти та поранених, становлять 30 – 40 тисяч", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 8 березня під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії

9 березня українські захисники ліквідували двох офіцерів – Костянтина Зізевського та Юрія Агаркова.

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова

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Ситуація із ресурсами РФ