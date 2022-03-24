Україні потрібна військова допомога без обмежень: Зеленський звернувся до НАТО

Зеленський виступив по відеозв'язку. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Він нагадав, що ще 24 лютого, у перший день війни, звернувся з проханням до Альянсу допомогти закрити наше небо, але чіткої відповіді не почув.

"Україна не має потужної протиракетної зброї. Має значно меншу авіацію, ніж Росія. Тому їхня перевага у небі – це як застосування зброї масового знищення. І ви бачите наслідки сьогодні – скільки людей вбито, скільки мирних міст зруйновано. Українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю одне й те саме. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал. Руйнує все живе. Будь-які обʼєкти – від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що найстрашніше під час війни – не мати чітких відповідей на запити про допомогу.

Реклама

"Україна зверталась до вас щодо літаків. Щоб ми не втрачали стільки людей. І ви маєте тисячі бойових літаків! Але нам поки що не дали жодного. Ми звертались щодо танків. Щоб ми могли деблокувати наші міста, які зараз гинуть – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, інші. Міста, в яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей і штучно створює голод – ані води, ані їжі, нічого немає там. Ви маєте не менше 20 тисяч танків. Україна просила відсоток. Один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що чіткої відповіді..." – зазначив він.

Президент додав, що Україна ніколи не хотіла цієї війни і не хоче воювати роками, а хоче просто врятувати своїх людей та вижити.

"Як і будь-який народ, ми маємо на це право. Право на життя. Право на цей один відсоток. І я не звинувачую НАТО, хочу бути зрозумілим. Ви не винні. Це не ваші ракети, це не ваші бомби руйнують наші міста. Сьогодні, до речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Знову були вбиті і дорослі, і знову були вбиті діти. Я просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, від російської окупації. Надавши нам всю ту зброю, якої ми потребуємо", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна не пред'являє претензії щодо членства в Альянсі, але українці ніколи не думали, що Альянс та держави Альянсу – це по-різному.

"Що в питаннях життя і смерті ви порізно можете бути силою, а от разом – ні. Що і НАТО може боятись дій Росії. Я впевнений, ви вже розумієте, що Росія не думає зупинятися в Україні. Не думає і не буде. Вона хоче піти далі. Проти східних членів НАТО. Держав Балтії, Польщі – це точно. Чи перестане тоді НАТО думати про це, переживати, як відреагує Росія? Хто може бути впевнений у цьому? І чи є у вас впевненість у тому, що 5-та стаття здатна спрацювати? Для нас вже не спрацював "Будапешт". Наш Будапештський меморандум. Не спрацював на мир в Україні. І я скажу вам чесно – і сьогодні Будапешт не працює на мир в Україні", – заявив президент.

Глава держави зазначив, що вдячний за допомогу від окремих членів Альянсу.

Реклама

"Я дуже вдячний. Українці всі щиро за це вдячні. Кожному з вас, хто дає те, чим володіє, підтримуючи нас. Але що ж Альянс? Питання про пʼяту статтю фундаментальне. Я просто хочу, щоб ви знали, що ми думаємо про це. І я щиро бажаю вам, щоб ми помилялись у своїх оцінках і у своїх сумнівах. І щоб це так було – що у вас насправді дуже міцний Альянс. Бо якщо ми помиляємось, то світ у безпеці. Але якщо ми не помиляємось хоча б на один відсоток, я прошу переглянути ваше ставлення, ваші власні оцінки. І реально подбати про безпеку, безпеку в Європі, а отже і в світі. Ви можете надати нам один відсоток від усіх ваших літаків. Один відсоток від усіх ваших танків. Один відсоток! Ми не можемо це просто купити. Таке постачання прямо залежить тільки від рішення НАТО, від політичних, до речі, рішень", – наголосив Зеленський.

Крім того, президент попросив, більше ніколи не казати нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО.

"Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо. Що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити. Для порятунку людей. Показати, що це дійсно найпотужніше оборонне обʼєднання в світі. І світ чекає. І Україна дуже чекає. Чекає реальних дій. Реальних гарантій безпеки. Від тих, чиє слово варте довіри. І чиї дії можуть зберігати мир. По-справжньому. Пропозиції всі – на столі. Наші потреби – на столі. Мир – потрібен нам негайно. Відповіді – тільки за вами. Я дякую тим, хто нам допомагає! Я дякую вам! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський став найвпливовішою людиною Європиза версією POLITIC.

Реклама

Також нагадаємо, Зеленський закликав Японію зупинити цунамі російського вторгнення.