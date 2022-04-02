Українці чинять спротив окупантам отруєними пиріжками та алкоголем

Українці борються з окупантами / Колаж "Сьогодні"

Українці опираються окупантам усіма доступними засобами. Російських військових цькують місцеві жителі, а також вони потрапляють до лікареньчерез алкоголь.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Місцеві жителі Ізюмського району Харківська область дали росіянам отруєні пиріжки. В результаті двоє окупантів загинули одразу, а ще 28 потрапили до реанімації. Поки що невідомий їхній стан.

Ще близько 500 військовослужбовців РФ перебувають у лікарнях через тяжке отруєння алкоголем невідомого походження.

"Російське командування списує ці випадки на так звані небойові втрати", – йдеться у повідомленні.

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Опромінених окупантів із ЧАЕС лікують у Гомелі

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові рили собі окопи. Також військовослужбовці скаржилися, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.

"Прикинь, ми там (під Чорнобилем. – Ред.) два тижні стояли, і нас усіх у бій кинули, під***си еб**і. Наша держава, я всіх ненавиджу на**й", – каже військовий.

Після цього окупантів повезли до білоруського Гомеля на лікування. Все через те, що вони отримали велику дозу радіації.

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