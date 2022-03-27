Україна отримала ПЗРК проти авіації РФ – Міноборони Великої Британії

Україна розгортає ПЗРК Starstreak. Колаж "Сьогодні"

Україні передали партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв'ю The Mail.

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Частина українських військовослужбовців вже пройшла навчання, а перші ЗРК Starstreak, призначені для ліквідації ворожої авіації, що низько летить, в даний момент розгортаються для бойового застосування.

Як вважає Бен Воллес, глава Кремля Володимир Путін вже програв повномасштабну війну з Україною, а власний народ запам'ятає його як людину, яка відправила на смерть тисячі молодих росіян.

"Його пам'ятатимуть як людину, яка продемонструвала, що її збройні сили не були непереможними і, по суті, були погано оснащені. І вона, ймовірно, доживе свої дні, будучи запрошеною на щорічне святкування до Північної Кореї", — сказав Уоллес.

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Що таке Starstreak

ПЗРК StarStreak є "молодшою" розробкою Stinger. Комплекс має цікаві особливості та високі тактико-технічні характеристики. Зокрема, замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження мети.

Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника. Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5000 метрів.

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