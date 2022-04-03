Загрози штурму чи оточення Харкова немає, але лишається інша загроза – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що відбувається у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові ситуація контролюється. Загрози штурму у місті не спостерігається, але обстріли досі тривають.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі. Україна 24.

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"З Харковом там більш-менш питання вирішено. Загрози штурму чи оточення немає на сьогоднішній день. Єдиний величезний мінус – це те, що реактивні російські системи "Смерч", "Ураган" можуть діставати практично з території Росії. Особливо "Смерч" система та система "Торнадо", – сказав Жданов.

На його думку, обстріл Харкова продовжиться.

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"Але ми просуваємось до нашого державного кордону і ситуацію контролюємо", – сказав Жданов.

Також він нагадав про Ізюм і сказав, що ситуація у місті набагато складніша, ніж у Харкові.

Окупанти знищили близько 80% будівель в Ізюмі

У Харківській області приблизно на 80% знищено забудову міста Ізюм. Про це сказав заступник міського голови Ізюма Харківської області Володимир Мацокін Укрінформу.

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"З 6 березня почалося нищівне бомбардування з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. І це відбувалося доба за добою. Це носило абсолютно варварський і хаотичний характер. Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка. Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, який я згадував, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина", – розповів він.

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