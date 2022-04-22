Вдарили по орках! Захисники України розбили ворожу колону (відео)

Українці підбивають ворожу техніку, а потім збирають трофеї / Колаж "Сьогодні"
Захисники України продовжують повідомляти про успіхи щодо знищення сил противника – російської армії, яка намагається захопити весь Донбас. У мережі з'явилося відео, як працюють українські "партизани" у тилу ворога.
"Розбито колону орків. Трофеї знадобляться у боротьбі. Слава нації. Смерть ворогам", – так було підписано відео на телеграм-каналі " a_shtirlitz".
Де саме українським захисникам вдалося знищити армійську бронетехніку та вантажівку забезпечення, не повідомляється. Також невідомо, куди ділися російські солдати з підбитої та обстріляної техніки.
Обстановка
- На Харківщині наші військові ліквідували три ворожі танки разом із особовим складом.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 21 квітня ліквідували 15 повітряних цілей російських окупантів, зокрема три літаки та три вертольоти.
- Генеральний штаб Збройних сил України звітував про те, що станом на 22 квітня втрати російських військ у війні вже становлять близько 21 200 осіб.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що понад 100 мешканців Попасної на Луганщині померли через російських військовмх. Також окупанти контролюють майже половину міста. Саме тому евакуація мирних жителів дуже ускладнюється.
- У Луганській області російські війська наступають за трьома напрямками – Рубіжне, Попасне, Новотошківське. А в Новоайдар доставлено 270 поранених та загиблих росіян.