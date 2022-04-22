Вдарили по орках! Захисники України розбили ворожу колону (відео)

Українці підбивають ворожу техніку, а потім збирають трофеї / Колаж "Сьогодні"

Захисники України продовжують повідомляти про успіхи щодо знищення сил противника – російської армії, яка намагається захопити весь Донбас. У мережі з'явилося відео, як працюють українські "партизани" у тилу ворога.

"Розбито колону орків. Трофеї знадобляться у боротьбі. Слава нації. Смерть ворогам", – так було підписано відео на телеграм-каналі " a_shtirlitz".

Реклама

Де саме українським захисникам вдалося знищити армійську бронетехніку та вантажівку забезпечення, не повідомляється. Також невідомо, куди ділися російські солдати з підбитої та обстріляної техніки.

Обстановка