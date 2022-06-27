Удар ракетою Х-22 під Одесою та масовані обстріли Лисичанська: головне про атаки РФ за ніч (відео)

Окупанти обстріляли Одеську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 27 червня ворог знову обстріляв Луганську область. Також Одеська область знову зазнала потужних обстрілів окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про військові події у деяких областях.

Реклама

Харківська область

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестаково, Замулівка та Російська Лозова. Вів штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Розплідник, успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

Вночі окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, околицям міста та Харківському району. Виникло кілька пожеж, горіли автомобілі, господарські будівлі, дві кімнати цеху виробництва. Попередньо – 1 постраждалий у Харківському районі.

Запорізька область

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу суттєво не змінилася. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні захоплених рубежів. Про це повідомляється у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Реклама

Минулої доби ворог здійснив 45 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому реактивну і ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Одеська область

Вночі росіяни завдали ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Внаслідок потрапляння до житлового кварталу мирного селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарських будівель. Попередньо постраждали 6 людей, серед яких одна дитина.

Реклама

Працює ДСНС, продовжується боротьба з вогнем. Дані за масштабами руйнувань та постраждалим уточнюються.

Сумська область

Минулої доби території області обстріляли з різних видів зброї: артилерія, ракети, стрілецька зброя.

Загалом близько 180 снарядів та мін прилетіли по чотирьох громадах Сумщини. Пошкоджено господарські будівлі цивільного населення, ферму, водонапірну вежу.

Одна людина загинула, одна поранена.

Луганська область

Авіаудари по Лисичанську та Вовчеярівці. У Волчеярівці тривають бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам'янки.

Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. Руйнування зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок, в одній з яких вигоріли відразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також росіяни обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму та храму Святої Великомучениці Варвари, одне з підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.

Загиблих та поранених за попередніми даними немає. Інформація уточнюється.

Донецька область

Вночі артилерійські обстріли околиць Слов'янська, Авдіївки, Мар'їнки, Райгородка, Рай-Олександрівки.

Ракетні удари по Миколаївці та Костянтинівці.

За добу – одна людина загинула, 8 поранено. Область без газу та частково без води та електрики.

Миколаївська область

27 червня вранці – обстріл смт Березнегувате Баштанського району, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також близько 04:30 було обстріляно Широківську громаду Баштанського району. Зруйновано дитячий садок та житловий будинок, а також потрапляння по дитячому майданчику. Постраждалих немає.

Раніше ми повідомляли, що РФ вдарила сімома ракетами по Миколаєву.

Також нагадаємо, окупанти вдарили по пляжу на Донбасі касетними снарядами, поранені діти.