Удар від "Лелеки"! ЗСУ у Донецькій області підірвали ворожий склад боєприпасів (відео)

ЗСУ підірвали склад росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові на Донеччині знищили склад із боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Третя сила".

Реклама

"Новомайорське, Донецька область. Підірвано склад з боєприпасами російських окупантів. Слава ЗСУ!" – йдеться у повідомленні.

Реклама

Судячи з напису на відео, українські військові використали безпілотник "Лелека-100".

БПЛА "Лелека-100" – український багатофункціональний безпілотний літальний апарат, створений приватною компанією ТОВ "ВІК ДЕВІРО" (ТМ DeVIRo) для аеророзвідки та визначення точних географічних координат об'єктів у режимі реального часу. Комплекс прийнято на озброєння Указом Міноборони №114 від 11 травня 2021 року.

Реклама

Втрати окупантів

З початку вторгнення Росії до України армія РФ втратила близько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати противника з 24.02 до 10.04:

особовий склад – близько 19 300 осіб,

танки ‒ 722 од.

бойові броньовані машини ‒ 1911 од.,

артилерійські системи – 342 од.,

РСЗВ – 108 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаки – 152 од.,

вертольоти – 137 од.,

автомобільна техніка – 1384 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерни з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також: