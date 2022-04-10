Удар від "Лелеки"! ЗСУ у Донецькій області підірвали ворожий склад боєприпасів (відео)

ЗСУ підірвали склад росіян / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові на Донеччині знищили склад із боєприпасами російських окупантів.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Третя сила".
"Новомайорське, Донецька область. Підірвано склад з боєприпасами російських окупантів. Слава ЗСУ!" – йдеться у повідомленні.
Судячи з напису на відео, українські військові використали безпілотник "Лелека-100".
БПЛА "Лелека-100" – український багатофункціональний безпілотний літальний апарат, створений приватною компанією ТОВ "ВІК ДЕВІРО" (ТМ DeVIRo) для аеророзвідки та визначення точних географічних координат об'єктів у режимі реального часу. Комплекс прийнято на озброєння Указом Міноборони №114 від 11 травня 2021 року.
Втрати окупантів
З початку вторгнення Росії до України армія РФ втратила близько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати противника з 24.02 до 10.04:
- особовий склад – близько 19 300 осіб,
- танки ‒ 722 од.
- бойові броньовані машини ‒ 1911 од.,
- артилерійські системи – 342 од.,
- РСЗВ – 108 од.,
- засоби ППО – 55 од.,
- літаки – 152 од.,
- вертольоти – 137 од.,
- автомобільна техніка – 1384 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерни з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
- спеціальна техніка – 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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