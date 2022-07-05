Удар ракетами по Сумській області та обстріл Дніпропетровщини: головне про атаки РФ за ніч (фото, відео)

У Миколаєві розпочалася пожежа після обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"

На ранок 5 липня ворог знову обстріляв Дніпропетровську область. Також Миколаївська область ще раз зазнала потужних обстрілів окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про воєнні події у деяких областях.

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Миколаївська область

Вранці 5 липня росіяни завдали ракетних ударів по Миколаєву, про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Олександр Сєнкевич.

"На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю пізніше", – написав мер.

Дніпропетровська область

Окупанти вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав спалах приватного сектору в Покрові. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Усі ракети були збиті українськими військовими над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети призвели до займання, наразі рятувальники вогонь загасили, ніхто не постраждав.

У місті Покров зафіксовано "приліт" у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки, вибух спровокував пожежу. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, ніхто не постраждав.

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Крім того, ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, влучив у дачний масив, у Великій Костромці – в одну з вулиць. Село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали.

Сумська область

Вранці вівторка, 5 липня, дві російські ракети прилетіли до міста Шостка Сумської області. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

"Близько 4-ї години ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежу локалізовано! Працює комісія з уточнення збитків", – написав Микола Нога у соцмережах.

Інформацію про об'єкт влучення поки що не називають. Місцеві жителі розповідають, що від потужних ударів вилетіли шибки в навколишніх будинках.

Чи є постраждалі та жертви, не повідомляється.

Відносно спокійно пройшла ніч на Волині та Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.

Раніше ми повідомляли, що РФ вдарила сімома ракетами по Миколаєву.

Також нагадаємо, окупанти вдарили по пляжу на Донбасі касетними снарядами, поранені діти.