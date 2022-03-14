Вбивати російських окупантів – не гріх: Епіфаній благословив українців

Митрополит Епіфаній. Фото: колаж "Сьогодні"
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній наголошує, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом в очах ПЦУ.
Про це митрополит сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли до нашої домівки, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас із мечем, він від того меча і загине", – зазначив предстоятель ПЦУ.
Також митрополит закликав усіх православних України, зокрема вірян та священнослужителів Московського патріархату, об'єднатися навколо визнаної автокефальної помісної Православної церкви.
"Ми готові прийняти всіх із любов'ю. Ми готові разом надалі будувати Православну церкву України – церкву, яка служить і надалі служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори та ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції. Кожен з вас на своєму місці в тій чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу: ухвалити рішення про приєднання до Православної церкви України. Це у ваших руках, ви маєте право та можливість", – сказав Епіфаній.
Ситуація в Україні 14 березня
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