Вбивав українців та воював проти сина: полонений РФ розповів про службу (відео)

Полонений окупант розповів, як воював в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
"Народний міліціонер "ДНР" воював проти власного сина та розстрілював із танків житлові будинки у Сєвєродонецьку Луганської області. Мешканець Донецька воює проти української армії у складі танкового підрозділу так званої "народної міліції "ДНР" з 2015 року. Наразі він перебуває у полоні ЗСУ.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
З початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом ЗС РФ полонений прибув на Луганщину. І це при тому, що його власний син воює на боці України.
"У мене сім'я: дружина та син з 2014 року проживають у місті Дніпро. Я сам з 2015 року військовослужбовець "ДНР". 25 березня 2022 року ми висунулися, щоб розпочати активні бойові дії з ЗСУ", – розповідає окупант.
Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод "Зоря" у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.
За наказом він рівняв місто з землею, "прокладаючи проходи" для своєї піхоти.
Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох "піхотинців".
Офіцери добивають своїх – полонений з РФ розповів про звірства у своїй армії
Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Напередедні затримали ще одного військового РФ. Телефонуючи своїм батькам в Росію, він розповів про те, що насправді відбувається на війні в Україні.
"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - розповів росіянин.
Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим: він потрапив у полон в Україну. На відео видно, як загарбник плаче та просить маму звернутися до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.
Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.
Раніше ми розповідали, що військовополонений з Росії Володимир Рассказов під час брифінгу захоплених розвідників РФ, який пройшов у Києві, вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".