Вбитий у Бучі Навальний виявився родичем російського опозиціонера

Серед розстріляних росіянами знайшли родича Олексія Навального / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Розстріляний у Бучі Ілля Навальний, справді виявився родичем російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише BBC News Україна.

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"Так, Ілля був далеким родичем Олексія, є спільний прадід", — повідомив староста села Нове Залісся біля Бородянки Павло Навальний.

Сам Павло – троюрідний брат Олексія Навального.

За його словами, інші, набагато ближчі родичі Навального, під час російської окупації Київської області не постраждали.

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Телеграм ресурс пошуку та впізнання жертв російської окупації "Загиблі на території Бучанського району" оприлюднив фото документів Іллі Навального.

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У Бучі окупанти розстріляли Навального

Під час окупації Бучі російські військові розстріляли місцевого жителя – 60-річного Іллю Навального. Люди, які стали свідками страти, вважають, що чоловіка могли вбити лише через те, що він є однофамільцем російського опозиціонера Олексія Навального, пише німецьке видання Bild.

64-річна мешканка Бучі Марія розповіла Bild, що добре знала Іллю Навального і бачила його 12 березня, коли його розстріляли російські солдати:

"Ми увійшли до нашого багатоквартирного будинку в той момент, коли Ілля спускався сходами. Я йому кажу: не виходь, там стріляють. Але він все ще хотів вийти на вулицю, щоб викурити цигарку. Потім я знову чула постріли".

Коли за годину Марія вийшла з підвалу, вона знайшла тіло сусіда.

"Вони вистрілили йому в голову. Поряд із ним лежав його паспорт на ім'я Навального", – розповіла вона.

71-річний Олексій, який живе по сусідству, теж бачив розстріл:

"Ми ховалися від солдатів і годинами сиділи у підвалі. Коли я, нарешті, повернувся на вулицю, я побачив його повністю знищену машину та труп Іллі".

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