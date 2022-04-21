"Вбили 25 цивільних". Росія вручає медалі за розстріл мирних українців – радіоперехоплення СБУ

Окупанти обговорили, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація заохочує звірства своїх військових і вручає їм медалі за розстріл мирних українців. Це підтверджує розмова двох родичів-загарбників, які вихвалялися своїми "здобутками" на війні.

Про це повідомляє в telegram Служба безпеки України.

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Як зазначається, загарбники обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб…

"Тут у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили", – зізнається один. Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, і називає це "побаченням". "Я тут девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная", – говорить окупант, сміючись", – вказали в СБУ.

Нагадаємо, жителька Волині записала відеозвернення, у якому просить сина – солдата Російської Федерації – скласти зброю та повернутися додому. Востаннє син виходив на зв’язок з мамою в березні, але не сказав, що воює проти рідної країни.

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