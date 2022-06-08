У Зеленського розповіли, коли в Україну надійде зброя по ленд-лізу

Арестович назвав терміни постачання зброї по ленд-лізу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Перша техніка від Сполучених Штатів Америки по програмі ленд-ліз повинна прибути в Україну приблизно через 2-3 тижні.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Він заявив, що військова техніка з США в Україну доставляється великими транспортними кораблями.

"Ви повинні розуміти, що вони довго вантажаться в Америці, тижнів зо два, потім днів 10-12 пливуть через Атлантику, потім припливають до Європи, потім розвантажуються. Ви повинні розуміти, що це займає час, мінімум місяць", — сказав Арестович.

Ленд-ліз для України

Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною.

мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною. На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони.

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