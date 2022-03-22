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У США є "явні докази", що РФ навмисне бомбардує міста і вбиває людей в Україні – CNN

22 березня, 20:43
Спеціалізовані служби вже збирають усі необхідні аргументи щодо військових злочинів росіян

Російські військові продовжують обстрілювати міста України / Колаж "Сьогодні"

Росії доведеться відповідати за всі військові злочини, які вона скоїла щодо України. У США є доказитого, що окупанти свідомо та цілеспрямовано знищують українські міста та вбивають мирних жителів.

Про це повідомляє CNN.

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Докази

Як повідомив CNN чиновник із Міноборони США, у них є "явні докази" того, що росіяни навмисно та свідомо обстрілювали цивільну інфраструктуру, лікарні та укриття. Також є інформація про поведінку окупантів, яка є воєнним злочином.

Джерело заявило, що США надають чіткі докази розслідуванням щодо військових злочинів росіян. Усі атаки окупантів на цивільних були не вибіркові, а навмисні та сплановані.

США допоможуть Україні зібрати докази військових злочинів окупантів

Події російської армії в Україні мають характер військових злочинів.

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"Ми, безумовно, бачимо явні докази того, що російські війська скоюють військові злочини, і ми допомагаємо у збиранні доказів цього", – наголосив представник Пентагону.

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