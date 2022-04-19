"Сміливість не має віку": маленький хлопчик допомагає прикордонникам нести службу під Харковом (відео)

Богдан Пономаренко допомагає перевіряти водіїв прикордонникам. Фото: колаж "Сьогодні"

У періоди затишшя маленький Богдан допомагає прикордонникам на блокпосту у передмісті Харкова. Сім'я хлопчика не заперечує, бо проживає по-сусідству та знає: малюк під надійним захистом.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

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"Сміливість не має віку", – кажуть прикордонники.

Через війну з населеного пункту виїхали всі його друзі, проте хлопець знайшов нових.

"І нехай для нього це просто гра, "піксель" великий, а автомат – іграшковий. Все інше – СПРАВЖНЄ! Богдан вірить у перемогу над ворогом і впевнений: друзі обов'язково скоро повернуться..." – додали у пресслужбі.

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