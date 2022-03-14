У Путіна заперечують, що попросили допомоги у Китаю

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РФ не зверталася до інших країн із проханням про допомогу воювати проти України, стверджує речник президента Росії Дмитро Пєсков. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Журналісти РФ уточнили у Пєскова, чи зверталася РФ до влади Китаю про військову допомогу, як повідомляли світові ЗМІ напередодні. Пєсков відповів негативно.

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"Росія має самостійний потенціал для продовження операції", – додав він.

Що відомо про звернення РФ до Китаю

Офіційні особи США заявили, що РФ звернулася до Китаю на тлі війни проти України. Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку. Крім того, РФ озвучила прохання про додаткову економічну допомогу, оскільки країна має величезні проблеми через введені проти неї санкції.

Американські офіційні особи відмовилися описати тип військової техніки, яку шукає РФ для подальшої війни. Крім того, вони відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити Росії. У США стежать, як відреагує Китай на прохання Російської Федерації.

Адміністрація президента США сподівається переконати Китай чинити тиск на Путіна, щоб той змінив свій курс щодо України. В адміністрації Джо Байдена вважають, що можна відмовити Китай від збільшення допомоги Росії.

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У Києві раніше відреагували на те, що РФ попросила у Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною. Таке прохання вважають ганьбою для Росії, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

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