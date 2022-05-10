"Тисячами привозять": під Донецьком тіла окупантів вивозять на звалище — перехоплення

Правоохоронці опублікували розмову військового РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує убитих військових до списку "безвісти зниклих". Їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, де "двухсотих" так багато, що гори трупів досягають заввишки двох метрів.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

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"Це не морг, це звалище. Здоровенне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки з людський зріст", – розповів окупант своїй дружині з "ДНР".

За його словами, це звалище організували прямо під Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата.

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"Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба", – додали в СБУ.

Перехоплення розмов російських військових

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