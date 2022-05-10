"Тисячами привозять": під Донецьком тіла окупантів вивозять на звалище — перехоплення

Правоохоронці опублікували розмову військового РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує убитих військових до списку "безвісти зниклих". Їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, де "двухсотих" так багато, що гори трупів досягають заввишки двох метрів.
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.
"Це не морг, це звалище. Здоровенне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки з людський зріст", – розповів окупант своїй дружині з "ДНР".
За його словами, це звалище організували прямо під Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.
А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата.
"Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба", – додали в СБУ.
Перехоплення розмов російських військових
- З Маріуполя два тижні тому привезли 10 повних КамАЗів з "вантажем 200". Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною, опублікованого СБУ.
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що щодня їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок з трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили – іншій вдається пройти.
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