"Ти можеш собі викопати яму і там сховатись?" – розмова окупанта з його дружиною

/ Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною. Їхній діалог відомство опублікувало на своїй сторінці в Telegram.

Ось що російські загарбники чують від своїх дружин про "нове" життя під санкціями: "ВТБ під санкціями, "Альфа" під санкціями, жодні програми не працюють, і не можна оплачувати з телефона. Можна лише зняти зарплатню у банкоматі. І з кредиткою якась х*рня: гроші ще є, а пишуть: недостатньо коштів".

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Та й на картці – лише стандартна заробітна плата, без обіцяних доплат. Тому окупант обіцяє, що незабаром повернеться додому, піде з війська та знайде собі "нормальну роботу".

Але дружина не дуже цьому вірить, бо подрузі чоловік написав, що "в Україні справжнє чистилище та живими повернуться не всі".

Також жінка запитує свого чоловіка, чи він може викопати собі яму і там сховатися. Вона каже, що в Україні гірше, ніж у Сирії.

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"Але це був їхній вибір. І Україна зробить усе, щоб вони за нього відповіли!" – підсумували в СБУ.

Війна в Україні 14 березня