"Тут кожен день, як останній. Потроху на вірну загибель ідемо" – радіоперехоплення розмови окупанта

РФ не можуть приховати втрати своїх військовослужбовців / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, що вторглися на територію нашої країни 24 лютого, вже добре знають, що прийшли в Україну вмирати. Жодної бравади у них немає і бажання просуватися в глиб нашої території – теж.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови солдата російської армії з рідними, яке опубліковано на ютуб-каналі Антона Геращенка.

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Одкровення

"Багато втрат?", – запитує окупанта жіночий голос.

"Нормально. Більше, ніж там було".

"Я зрозуміла. Ти себе як почуваєш?"

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"Зламаним".

"Тримайся, Сашко"

"Я не знаю... Тут щодня, як останній"

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"Виведення не збираються ніякі робити?"

"Ні, ми тільки вперед йдемо і все".

"Зрозуміло".

"А людей немає. Потроху на вірну загибель йдемо".

Обстановка на фронті