"Тут кожен день, як останній. Потроху на вірну загибель ідемо" – радіоперехоплення розмови окупанта

РФ не можуть приховати втрати своїх військовослужбовців / Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти, що вторглися на територію нашої країни 24 лютого, вже добре знають, що прийшли в Україну вмирати. Жодної бравади у них немає і бажання просуватися в глиб нашої території – теж.
Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови солдата російської армії з рідними, яке опубліковано на ютуб-каналі Антона Геращенка.
Одкровення
"Багато втрат?", – запитує окупанта жіночий голос.
"Нормально. Більше, ніж там було".
"Я зрозуміла. Ти себе як почуваєш?"
"Зламаним".
"Тримайся, Сашко"
"Я не знаю... Тут щодня, як останній"
"Виведення не збираються ніякі робити?"
"Ні, ми тільки вперед йдемо і все".
"Зрозуміло".
"А людей немає. Потроху на вірну загибель йдемо".
Обстановка на фронті
- Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що російські окупанти залишили весь Броварський район. Вони відступили і на баришівському напрямку, і у бік Прилук Чернігівської області, і у бік Чернігова.
- Окупанти настільки не хочуть воювати з українцями, що знищують власну військову техніку та видають її за підбиту нашу, щоб створити видимість успішних бойових дій в Україні та звітувати перед командирам.
- Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що на тлі часткового "виведення" російських підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, РФ поширює інформацію про те, що нібито найближчим часом "спеціальну операцію" на території України буде завершено, тому що між РФ і Україною нібито досягнуто домовленостей.