Трупи мирних жителів уздовж трас – що відбувається у звільненій Київській області (фото, відео)

Війська РФ вбивали мирних людей / Колаж "Сьогодні"

Біля траси за 20 кілометрів від Києвалежать тіла мирних жителів, яких убили російські військові. Деякі окупанти намагалися спалити людей прямо на узбіччі.

Про це повідомляє міністерство оборони України.

Реклама

На дорозі під ковдрою тіла чотири-п'ять голих жінок. Росіяни намагалися спалити їх на узбіччі.

Жінки, яких вбили окупанти на Київщині. Фото: міністерство оборони України

У Бучі на вулиці лежать мертві та беззбройні люди зі зв'язаними руками, яких солдати РФ застрелили, пише Інсайдер Україна.

Реклама

Беззбройні мирні мешканці, яких застрелили солдати РФ у Бучі. Фото: Інсайдер Україна

"Так виглядають українські міста, звільнені від російської "армії". Кожен, причетний до цього, горітиме в пеклі. Виродки", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Київська область вільна від російських окупантів

Українські військові звільнилиІрпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських окупантів. Деякі міста та села були під контролем військових Росії місяць.

Наразі на місцях працюють піротехніки, які починають розмінувати території. Вони очищатимуть міста від небезпечних предметів та боєприпасів.

Читайте також