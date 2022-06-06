Три місяці окупації Енергодару: що окупанти встигли наробити в місті

Окупанти в Енергодарі роблять життя неможливим/Фото: колаж: "Сьогодні"

За три місяці окупації Енергодара Запорізької області російськими окупантами, у місті посилили тиск на жителів населеного пункту. Там ростуть викрадення, грабують порожні квартири, а також практично немає інтернету.

Про це у своєму Talagram-каналі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Він зазначив, що в підвали кидають не тільки активістів і колишніх військових, але й пересічних громадян. Людей тримають у полоні тижнями.

Крім того, в Енергодарі зросли випадки мародерства. В основному порожніх квартир, власники яких виїхали з міста.

"З квартир виносять цінні речі. Беруть все, що подобається. Двері просто виламують", — повідомив мер.

Він також додав, що в захопленому Енергодарі майже відсутній інтернет, що впливає також і на можливість безготівкових розрахунків через термінал в магазинах. Перерахувати кошти з картки на картку через "Приват24" теж майже неможливо, бо сигнал зв'язку майже не ловить.

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"Гривень готівкою майже не залишилося в місті. Поступово в Енергодарі з'являються пункти обміну валют з рублями. Є пропозиції зняти готівку, але за це беруть великий відсоток", — повідомив Орлов.

Що відомо про діяльність "мера" Енергодара

Депутат міської ради Енергодара від партії "ОПЗЖ" Андрій Шевчик заявив, що очолить нову "раду самоорганізації міста". При цьому мер Дмитро Орлов зазначив, що орган є нелегітимним.

За словами Андрія Шевчика, "рада" створена з метою комунікації містян, "які хочуть створити нормальні умови для життя в Енергодарі". Він зазначив, що орган має відповідати за регулювання торговельної діяльності та ціноутворення, координацію комунальних служб, взаємодію підприємців та забезпечення медикаментами.

Дмитро Орлов заявив, що "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

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