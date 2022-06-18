Тривога на Дніпропетровщині: жителі говорять про 4 вибухи

Окупанти обстріляли ще одну область України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує обстрілювати міста України. Стало відомо про "прильоти" в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Про це написали місцеві Telegram-канали, повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Що відбувається

"Прилетіло сильно в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Було два гучні вибухи, деякі очевидці також повідомляють, що було ще два глухі. Тривога поширюється на захід і північ України. Бережіть себе", – зазначає "Інсайдер UA".

Також повідомляється про дим, що підіймається:

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що російські окупанти dипустили від 6 до 8 ракет по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Також "визволителі" вдарили ракетами по Миколаєву, внаслідок чого постраждали мирні жителі.