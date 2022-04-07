Третя світова війна може розпочатися будь-якої миті – військовий аналітик

У світі можливе загострення ситуації між США та РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Світ на порозі Третьої світової війни і якщо дві ядерні держави не відмовляться від цієї ідеї – то це може знищити більшу частину людства. Таку думку висловив американський військовий аналітик Ніл Фергюсон, повідомляє Фокус.

"У світі, де принаймні дві держави мають достатньо ядерних боєголовок, щоб знищити більшу частину людства, довгий мир триватиме доти, доки лідери цих країн не відмовляться розпочати ядерну війну. Це повертає нас до російського вторгнення в Україну", – сказав він.

Аналітик зазначив, що, наприклад, якщо наступного року Китай почне вторгнення на Тайвань, а між Іраном та його регіональними ворогами – арабськими державами та Ізраїлем, які все більше об'єднуються, – вибухне війна, тоді, ймовірно, доведеться говорити не просто про Другу холодну війну, а про Третю світову.

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Фергюсон нагадав, що зараз президент Росії Володимир Путін тримає напоготові тактичну ядерну зброю, готову до застосування у відповідь на напад Заходу на Росію. І Кремль уже навів аргументи на користь підготовки такого нападу.

Третя світова війна вже на підході

Війна в Україні може перерости у Третю світову, чого намагається уникнути нинішній глава Білого дому Джозеф Байден. І саме тому не допомагає Україні отримати у Польщі винищувачі, а також відмовляється закривати повітряний простір над нашою країною. Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що Росія не збирається зупинятися у досягненні своїх цілей через те, що серед нинішньої американської адміністрації ніхто не може поговорити з нею, зокрема з президентом Володимиром Путіним.

Президент США Джозеф Байден вкотре повідомив, що його країна не запроваджуватиме сухопутні сили в Україні, оскільки у такому разі розпочнеться Третя світова війна.

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Крім того, третя війна може розпочатися через захист Росією власних територій та інтересів.