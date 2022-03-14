Трьох російських дипломатів висилають із Словаччини

Дипломати мають залишити країну протягом 72 годин / Колаж "Сьогодні"

З території Словаччини висилають трьох російських дипломатів, проте їхні імена поки що не розкриваються. Вони мають залишити країну протягом 72 годин.

Про це пише Reuters.

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Словаччина ухвалила рішення про висилку трьох співробітників російського посольства на підставі інформації спецслужб.

"Міністерство закордонних справ одночасно наполегливо закликає посольство Російської Федерації, щоб його представники провадили свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – йдеться у повідомленні.

Лавров в ООН почав брехати про "війни немає" – дипломати встали та вийшли

1 березня під час розгляду на 49-й сесії Ради ООН з прав людини, яка проходить у Женеві, ситуації з вторгненням російської армії в Українуміжнародні дипломати вислухали міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, але не стали в черговий раз слухати брехню, яку збирався розповісти їм міністр закордонних справ Росії підсанкційний та нев'їзний до ЄС Сергій Лавров.