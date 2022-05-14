Тіла солдатів РФ з-під Києва та Чернігова збирають у вагони-холодильники: як це виглядає (фото)

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Україна готова повернути Росії тіла загиблих під Києвом та Черніговом російських окупантів, як це передбачено міжнародним гуманітарним правом. Про це заявив голова відділу військово-цивільної співпраці України Володимир Лямзін, повідомляє Reuters. Агентство опублікувало фото, на яких тіла загиблих російських військових вантажать у вагони-рефрижератори.

/ Фото: Reuters

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"Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору", – сказав Лямзін.

/ Фото: Reuters

За словами Лямзіна, у різних регіонах України стояло кілька поїздів, де зберігалися тіла російських солдатів. Українська військова влада 13 травня завантажила тіла російських солдатів, зібрані після боїв у Київській та Чернігівській областях, у вагони-рефрижератори.

/ Фото: Reuters

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У поїзді на околиці Києва, який зафільмували журналісти, лежить кілька сотень тіл російських окупантів. Лямзін зазначив, що більшу частину з них привезли з Київської області, є також тіла з Чернігівської області та з інших областей.

/ Фото: Reuters

Втрати Росії

З початку широкомасштабної війни 24 лютого Росії проти України російська армія втратила 26 900 солдатів, а також 200 літаків та понад 1200 танків. Про це 14 травня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Москва називає своє вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією" щодо демілітаризації сусіда, який загрожує її безпеці. Україна заперечує, що становить загрозу, і заявляє, що Росія веде агресивну війну, внаслідок якої загинули тисячі мирних жителів, було вигнано мільйони інших та зруйновано міста та селища з моменту початку конфлікту наприкінці лютого.

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