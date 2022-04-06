Техніку бізнесменів, які виїхали в РФ, передадуть ЗСУ – глава Одеської ОВА

Голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що техніку бізнесменів передадуть українським захисникам / Фото: Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України деякі одеські бізнесмени поїхали до Москви. Тепер вантажну техніку, яка належала їм, буде передано Збройним силам України. Крім цього, в Одесі обговорювали питання бізнесу у воєнний час.

Про це заявив голова Одеської ОВА Максима Марченка у Telegram.

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"Сьогодні в області все спокійно, обстрілів не було. Зустрівся з очільниками ключових сфер з бізнесу області. Обговорили питання бізнесу у воєнний час та повноцінне збереження робочих місць, заробітної плати у таких непростий період", – сказав Марченко.

Також була проведена відповідна робота щодо окремих бізнесменів, які на початку активних бойових дій перебрались до Москви.

"Тепер вантажна техніка, яка знаходилась у їхній власності, буде передана Збройним силам України", – сказав Марченко.

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На Одещині переправляв чоловіків за кордон

Мешканцю Одеської області вдруге повідомили про підозру у незаконному вивезенні чоловіків призовного віку через кордон України. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

26 березня підозрюваний намагався в обхід пунктів пропуску провести до Молдови чотирьох військовозобов'язаних українців віком від 32 до 47 років. За свої послуги він брав 9 тисяч доларів.

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Чоловіків затримали військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що підозрюваного вже затримували 19 березня за скоєння аналогічного злочину. Тоді він намагався переправити шістьох чоловіків призовного віку.

Наразі вирішуються питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а також притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

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