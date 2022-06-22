"Тобі зарплата йде?" Опубліковано відео розмови полоненого окупанта з матір'ю

У Мережу потрапила розмова полоненого військового РФ з матір'ю / Фото: Колаж: Сьогодні

Мати полоненого окупанта у телефонній розмові з сином почала цікавитися, чи продовжують йому нараховувати зарплату.

Відео допиту полоненого сержанта Дмитра Попова та його розмови з матір'ю оприлюднив на своєму Youtube-каналі журналіст Володимир Золкін.

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Полонений почав розповідати, що так звана "спецоперація" – це обман, але мати перервала його:

- Діма, перестань, нічого не кажи зайвого, це все записується, потім все перевернуть. Не треба нічого казати. - Просто зараз стільки у людей горя... - Гаразд, це нічого. Аби в тебе все було добре. Не треба про це говорити... А зарплата йде, чи як?

Як в Україні утримують полонених окупантів

Російські окупанти, які потрапили в полон, утримуються в таборі на заході України, а також у спеціальних дільницях для військовополонених, ізольовано від інших засуджених. Правила поводження з полоненими відповідають нормам міжнародного права.

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Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська, який відвідав одне з місць утримання полонених росіян.

"Для військовополонених створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що утримувані тут особи працюють. Вони не проводять свій час, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства", – повідомив міністр.