"Тобі зарплата йде?" Опубліковано відео розмови полоненого окупанта з матір'ю

У Мережу потрапила розмова полоненого військового РФ з матір'ю / Фото: Колаж: Сьогодні
Мати полоненого окупанта у телефонній розмові з сином почала цікавитися, чи продовжують йому нараховувати зарплату.
Відео допиту полоненого сержанта Дмитра Попова та його розмови з матір'ю оприлюднив на своєму Youtube-каналі журналіст Володимир Золкін.
Полонений почав розповідати, що так звана "спецоперація" – це обман, але мати перервала його:
- Діма, перестань, нічого не кажи зайвого, це все записується, потім все перевернуть. Не треба нічого казати.
- Просто зараз стільки у людей горя...
- Гаразд, це нічого. Аби в тебе все було добре. Не треба про це говорити... А зарплата йде, чи як?
Як в Україні утримують полонених окупантів
Російські окупанти, які потрапили в полон, утримуються в таборі на заході України, а також у спеціальних дільницях для військовополонених, ізольовано від інших засуджених. Правила поводження з полоненими відповідають нормам міжнародного права.
Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська, який відвідав одне з місць утримання полонених росіян.
"Для військовополонених створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що утримувані тут особи працюють. Вони не проводять свій час, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства", – повідомив міністр.