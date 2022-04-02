Тетяна Чорновіл підбила другий танк

Тетяна Чорновіл має звання молодшого лейтенанта. Колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Тетяна Чорновіл заявила, що знищила другий танк.

Відео пострілу вона опублікувала у Twitter.

Реклама

Деталі

"Мій другий танк", – написала Чорновіл.

Раніше вона повідомляла, що має звання молодшого лейтенанта та служить на посаді оператора ПТРК "Стугна".

Не так давно Тетяна Чорновол повідомила, що знищила одну одиницю реактивної системи залпового вогню "Ураган" під Черніговом Вона спочатку зіткнулася з проблемою – ворожа техніка їхала дорогою серед лісу: ракета від ПТРК летить низько і може здетонувати навіть від гілок.

Реклама

Втрати окупантів

Російські військові зазнають великих втрат на війні проти України Наші захисники знищили 4589 одиниць військової техніки окупантів, у боях загинуло майже 18 тисяч солдатів РФ.

Втрати ворога на 2 квітня 2022 року становлять:

Реклама

особового складу – близько 17 800 осіб;

танків – 631 од.;

бойових броньованих машин – 1776 од.;

артилерійських систем – 317 од.;

РСЗВ – 100 од.;

коштів ППО – 54 од.;

літаків – 143 од.;

вертольотів – 134 од.;

автомобільної техніки – 1236 од.;

кораблів/катерів – 7 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87;

спеціальної техніки – 24;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4. Проте у ЗСУ наголосили, що кількість втрат не остаточна – підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також: