Стріляють один в одного, щоб не воювати в Україні. СБУ перехопила розмову окупанта

Окупанти ранять себе, щоб потрапити до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, які не хочуть воювати проти України або здаватися у полон, калічать себе в надії потрапити до лікарні. Інакше доводиться ховатися в окопах без їжі, води та зброї, очікуючи на власну смерть.

Про це один із військових розповів у телефонній розмові, перехопленій СБУ.

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На запису чути, що у путінській армії розпочався повний хаос. Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити до лікарні.

"Самі-себе поху*ли, бл*дь. Ми ж, як зайці, бігаємо, бл*дь, мінним полем. Спимо в окопах", – каже окупант, який бажає звільнитися за всяку ціну.

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Дружина загарбника порадила йому зламати собі ногу, щоб потрапити до шпиталю і не воювати. "Всюди кажуть – ви на навчаннях. Які нах... навчання? Можна і залишитися там... Ногу зламай собі, і тебе відправлять до шпиталю".

"Невідомо, чи скористається вояка такою порадою.. Але можемо сказати одне: зважаючи на рішучість українських військових та народу, у загарбників невеликий вибір: ламати собі ноги чи загинути", – заявили в СБУ.

Втрати окупантів

Згідно з даними Генштабу, лише за добу ВСУ завдала такої кількості втрат російським окупантам:

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