"Страшна ціна війни": у Львові виставили 109 порожніх візочків на згадку про вбитих окупантами дітей

109 порожніх колясок на згадку про дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Львова влаштували акцію, виставивши 109 порожніх дитячих візочків на площі. Вони символізують втрачені життя українських малюків, які загинули від рук російських військових.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

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Станом на п'ятницю, 18 березня, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти безжально вбили 109 українських дітей.

"Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною. Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною", – написав мер Львова.

Крім того, у публікації закликали українців розповідати про злочини ворожих військ – публікувати інформацію у соціальних мережах із хештегом #closethesky.

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