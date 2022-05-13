Стало відомо, хто наказав нищити Харків касетними бомбами

Касетні бомби у Харкові наказав використовувати російський генерал Журавльов. Фото: колаж "Сьогодні"

Обстріл по Харкову касетними бомбами здійснили окупанти з 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади. Вона перебуває у підпорядкуванні керівника Західного військового округу. Керує ним генерал-полковник Олександр Журавльов.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів CNN.

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Окупанти били по Харкову, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-30 "Смерч" з касетними боєприпасами. Один такий снаряд випускає 72 боєприпаси на площу розміром із футбольне поле.

Як виявилося, обстріл по Харкову 27 та 28 лютого здійснили окупанти з 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади, яка у підпорядкуванні керівника Західного військового округу. Ним керує генерал-полковник Олександр Журавльов.

Так, Олександр Журавльов дав особистий наказ щодо використання касетних боєприпасів у мирних українців. У такий спосіб, його можна назвати воєнним злочинцем.

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"Виходячи зі стандарту відповідальності командування Женевськими конвенціями, генерал Журавльов винен, як і будь-хто інший у його ланцюжку командування", – заявив співробітник Інституту зовнішньої політики Філіп Василевський.

Обстріл Харкова

Що відомо про Журавльова?

Генерал-полковник Олександр Журавльов використовує касетні боєприпаси проти мирного населення не вперше.

Журавльова тричі відправляли на війну до Сирії. Вдруге він став керівником російських військ у Сирії у липні 2016 року. Саме перед цим росіяни намагалися захопити східну частину Алеппо.

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Під час керівництва Журавльова росіяни значно збільшили використання касетних боєприпасів під час обстрілу Алеппо. У період з 10 вересня по 10 жовтня 2016 року росіяни 137 разів використали ці боєприпаси.

Обстріл Алеппо

Журавльова нагородив Путін

За ці "досягнення" Журавльова нагородили найвищою військовою нагородою.

Пізніше він став заступником керівника російського генштабу, керував східним військовим округом. А згодом його знову відправили до Сирії. З листопада 2018 року Журавльов керує Західним військовим округом.

Заступником Журавльова є генерал Олексій Завізіон, який з 2015 року очолює російські війська на війні на Донбасі. 2017 року Україна висунула йому звинувачення в обстрілі мирних людей реактивними системами залпового вогню.

Журавльов отримав нагороду від Путіна

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