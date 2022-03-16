Стало відомо, коли київські школярі повернуться до навчання

Школярі повертаються до онлайн-навчання. Колаж "Сьогодні"

У Києві вирішили відновити навчальний процес під час війни. Школярів поступово залучатимуть до онлайн програм та уроків.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Києва Олена Фіданян.

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Директори та вчителі навчальних закладів столиці отримали інструкцію про те, які платформи слід використовувати. Цю інформацію також донесли батькам та учням.

"Основне завдання – м'яко вводити школярів у навчання, відновлювати процес повторення знань та здобуття нових. Такі підготовчі заходи стануть гарною підставою для відновлення освітнього процесу", – написала вона.

Онлайн-навчання для школярів в умовах війни

У деяких регіонах України відновлюють процес навчання дітей із понеділка, 14 березня. Багатьом сім'ям довелося залишити свої будинки та тимчасово виїхати до інших регіонів або за кордон. Перебуваючи у відносній безпеці, діти зможуть займатися дистанційно.

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Міністерство освіти спільно з компанією Google Україна запустили спеціальну цифрову платформу .