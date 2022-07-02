Стало відомо, як окупанти ставилися до полонених з "Азовсталі" (відео)

Захисник з "Азовсталі" розповів про умови в полоні окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикордонник Павло Піковець, якого звільнили з російського полону 29 червня, розповів про особливе ставлення окупантів до полонених з "Азовсталі". На захисників Маріуполя дивилися як на воїнів та поважаали їх.

Про це прикордонник розповів на відео, яке опублікувала пресслужба ДПСУ.

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Павло Піковець потрапив до шпиталю, який був розташований в укритті на "Азовсталі", ще 15 квітня. Тоді військовослужбовець отримав поранення, а медики надавали йому допомогу: витягли уламки з його ран і поставили гіпс. Прикордонник пробув у шпиталі до 17 травня.

"Хочеться це все забути як сон. Не скажу, що у нас там якісь тортури були. До нас, тих, які з "Азовсталі", якось ставилися інакше. Або вони нас поважали... Або щось інше... Або боялися – я не знаю. Але на нас вони дивилися як на воїнів", – каже прикордонник.

Він також зізнався – до останнього не вірив у те, що йому вдасться повернутися додому. Однак розумів, що вдома на нього чекають.

"Я знав, що мені потрібно повернутися, я знав для когось. Для дружини, для доньки. Вони чекають, треба повернутися", – каже він.

Дружина прикордонника Інна також зізналася, що ніколи у своєму житті стільки не молилася і вдячна Богові, що чоловік таки повернувся додому.

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Частина захисників Маріуполя повернулися додому

17 травня стало відомо, що із заводу "Азовсталь" відбувається евакуація – понад 2 тисячі військовослужбовців здалися в полон. Українська влада закликала бути терплячими і пообіцяла, що захисники Маріуполя повернуться додому за процедурою обміну полоненими.

29 червня стало відомо, що відбувся обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 144 захисники України, більшість з яких – бійці легендарного батальйону "Азов".

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Журналісти взяли інтерв'ю у бійця полку "Азов" з позивним "Мольфар", який захищав Маріуполь, отримав тяжке поранення, але зміг вирватися з оточення та вижив.

Крім того, сестра полоненого "азовця" командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волині" Волинського – Тетяна Харько – розповіла про стан захисників України, які 29 червня повернулися додому. 99% звільнених з полону втратили кінцівки.