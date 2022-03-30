США вдарять по Кремлю за 15 хвилин, якщо Путін застосує ядерну зброю – ексрозвідник КДБ

США готові відповісти на ядерну загрозу Путіну Фото: колаж "Сьогодні"

США у разі застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї завдадуть Кремлю авіаудар.

Про це заявив ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець, посилаючись на власні джерела, в інтерв'ю головному редактору видання ГОРДОН Олесі Бацман.

Реклама

Швець сказав, що у США заявили, що розглядатимуть як напад на НАТО застосування хімічної зброї проти України.

"Щодо хімічної зброї меседж був абсолютно зрозумілий: "Якщо ви застосовуєте її проти України, ми вважаємо, що ви застосували її проти НАТО, і тоді – все". Я розмовляю з людьми, які причетні до військових та інших політичних справ. Я в них запитую: як ви вважаєте, якщо він застосує, скажімо, в Україні тактичну ядерну зброю, що буде? Вони кажуть: "Ми її розбомбимо, просто закидаємо бомбами". Ось така була однозначна відповідь", – додав Швець.



Бацман запитала, через який час може бути "приліт до Кремля" у разі застосування Росією ядерної зброї.



"Тут є одна таємниця, про яку знають, напевно, одиниці людей у Пентагоні, можливо, у Білому домі. Усе залежить від того, на якій відстані від Кремля розташовані американські підводні човни з ядерними боєголовками. Але вони вже поблизу. Це я можу сказати абсолютно точно. По-друге, є ще крилаті ракети, які свого часу розгорнув ще Рейган, потім їх зняли у 1987-му році внаслідок взаємної домовленості про ліквідацію ракет середньої дальності – три роки їх модернізували, це тепер нові ракети. І вони наразі в розпорядженні корпусу морської піхоти. Вони ніколи не були в розпорядженні корпусу морської піхоти, а зараз їх передано туди. А що таке морська піхота? Це сили швидкого розгортання. Тобто грубо кажучи, цей підрозділ морської піхоти може протягом години опинитися в будь-якій точці Європи, наприклад, і запускати ці ракети. Якщо вже зовсім конкретно відповідати на ваше запитання – хвилин 15. Якщо ці розумники у Кремлі думають, що вони найхитріші й їхнє місцеперебування в конкретний момент невідоме, то вони глибоко помиляються", – відповів Швець.

Загроза ядерного удару