Через місяць боротьби ЗСУ звільнили від російських окупантів Іванків

ЗСУ звільнили міста під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині Збройні Сили України взяли під контроль населений смт Іванків. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Богдан Амінов.

"Зв'язок відновлять найближчим часом. Іванков був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв'язку", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Іванкові

З 4 березня російські військові окупували місто, також наближені селища, у мирного населення було відрізано зв'язок, був продуктів. Інформації про райони не було, були бої. Українській армії удалося витіснити російських окупантів з-під Київської області.

Реклама

Також зазначимо, що гуманітарні коридори для евакуації населення було неможливо провести через бої.

Мешканці Іванова виявилися заблокованими в захопленому ворогами селищі. Окупанти відмовлялися евакуювати людей, а територія навколо села була замінована