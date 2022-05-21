Списки "невиїзних" та тортур – як над маріупольцями знущаються у "фільтраційних таборах"

Як відбувається фільтрація у Маріуполі. Колаж "Сьогодні"

Без фільтрації їх не випускали далі за Мангуша. Черги величезні, щоб потрапити туди, мешканці Маріуполя Олександр та Ганна заплатили по півтори тисячі гривень і немає гарантії, що її можна пройти.

Про це говориться у сюжеті на каналі "Україна 24".

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Деталі

"Суть фільтрації – відсіяти людей, які їм не подобаються чи незгодних. Тих, хто не за Росію. На фільтрації кожна людина здає відбитки пальців, перевіряють телефон. Видаляти все з телефону – це не добре, це підозріло", – розповідає Олександр та Ганна.

А декого до фільтрації примушують силою, розповідає Катерина.

"Прийшли додому, забрали мого хлопця та його батька, тримали на фільтрації 38 діб", – розповіла дівчина.

На фільтрації знаходяться лише мирні жителі, ніхто не мав відношення ні до військових, ні до правоохоронців. Деякі чоловіки не витримували та втікали. Їх упіймали, побили та відвезли у невідомому напрямку.

Окупанти мають списки, яких не можна в жодному разі випускати: це військові, співробітники поліції, волонтери, медики. У списках їх друзі та родичі, але питання можуть виникнути до кожного.

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Дуже ретельно оглядають людей із татуюваннями. Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що одному хлопцеві, який мав на тілі татуювання, російські військові дали камінь та сказали прати його зі шкірою.

Після фільтрації в Україні практично нікого не пускають. Можна записатися на автобус або до "ДНР" або до Росії, де на них чекав ще один пункт фільтрації.

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Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення . При посадці окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безименне Азовського району, де знаходиться фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.

20 травня Андрющенко повідомив, що за добу з міста до Безіменного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Всього з фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб, українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.

Також повідомлялося, що окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ та Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.