Спецпризначенці Білорусі не воюватимуть в Україні

Спецназ Білорусі відмовився брати участь у бойових діях проти України. Фото: колаж "Сьогодні"
Один із чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив, що спецпризначенці збройних сил країни не братимуть участь у війні проти України.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участь у війні з Україною не будуть", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія планує спецоперацію, у рамках якої хоче перевдягнути білоруських військових у свою форму та відправити їх воювати проти України. Водночас він зазначив, що частина білоруських бійців відмовляється йти на таке.
Білоруський фронт
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