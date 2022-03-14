Спецпризначенці Білорусі не воюватимуть в Україні

Спецназ Білорусі відмовився брати участь у бойових діях проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Один із чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив, що спецпризначенці збройних сил країни не братимуть участь у війні проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участь у війні з Україною не будуть", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія планує спецоперацію, у рамках якої хоче перевдягнути білоруських військових у свою форму та відправити їх воювати проти України. Водночас він зазначив, що частина білоруських бійців відмовляється йти на таке.

Білоруський фронт