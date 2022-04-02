Врятовані майже 200 людей: Ірина Верещук відвідала центр розміщення переселенців у Запоріжжі

В центрі розміщені 150 маріупольців / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні
У рамках робочого візиту до Запорізької області 1 квітня віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у супроводі голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха відвідала один з центрів розміщення переселенців. Його створили в Запоріжжі.
Верещук поспілкувалася з українцями, яким довелося покинути власні домівки, та дізналася, як їм живеться у місті.
Прихисток для сотень українців
Міністерка відвідала один із шести центрів розміщення вимушених переселенців, які створила компанія Метінвест Ахметова у Запоріжжі. Тут знайшли прихисток близько 130 маріупольців, серед яких більше 20 дітей.
Міністерка поспілкувалася із врятованими переселенцями та побачила умови, в яких відновлюють свої сили українці, що змушені були покинути свої будинки через військову агресію Росії.
У центрі облаштовані номери з усіма необхідними меблями, побутові кімнати, працює пральня. Також тут працюють медики: вони обстежують людей, прописують курс лікування, роблять терапевтичні процедури. Також тут працюють досвідчені психологи Фонду Ріната Ахметова, які мають великий досвід роботи з людьми, глибоко травмованими жахіттями війни.
Метінвест забезпечує безкоштовне харчування для усіх мешканців центрів, а також забезпечує людей одягом та побутовими речами — адже багато переселенців бігли з домівок фактично без речей.
"Зараз ми є свідками того, як має працювати держава у особливий період, того, що допоможе їй стати процвітаючою країною у майбутньому. Коли влада, соціально орієнтований бізнес та місцева влада працюють разом. У цьому центрі працюють волонтери Метінвесту, люди, яким не байдуже, яким буде майбутнє нашої держави. Все це разом дає історію успіху нашій державі і дає надію на перемогу, чого я нам дуже бажаю", – зазначила Верещук.
Як відомо, компанія Метінвест створила у містах присутності більше 6 тис. місць для тимчасових переселенців. Тут людей забезпечують усім необхідним.
Також компанія, у координації з Фондом Ріната Ахметова, створила гуманітарний хаб у Польщі, де збирає гуманітарну допомогу від інших країн. Перші 117 тонн допомоги вже в Україні і направляються людям, які її потребують. Тим часом до Запоріжжя прямують ще 300 тонн.
Вантаж в Запоріжжя для переселенців
Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарну допомогу жителям України, які постраждали від війни. Так, днями партію продуктових наборів було доставлено до Зеленого центру Метінвест Запоріжжя для переселенців з Маріуполя.
У складі наборів – продукти першої необхідності:
- борошно;
- макарони;
- цукор;
- тушковане м'ясо;
- паштет;
- печиво.
Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.