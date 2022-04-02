Врятовані майже 200 людей: Ірина Верещук відвідала центр розміщення переселенців у Запоріжжі

В центрі розміщені 150 маріупольців / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

У рамках робочого візиту до Запорізької області 1 квітня віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у супроводі голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха відвідала один з центрів розміщення переселенців. Його створили в Запоріжжі.

Верещук поспілкувалася з українцями, яким довелося покинути власні домівки, та дізналася, як їм живеться у місті.

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Прихисток для сотень українців

Міністерка відвідала один із шести центрів розміщення вимушених переселенців, які створила компанія Метінвест Ахметова у Запоріжжі. Тут знайшли прихисток близько 130 маріупольців, серед яких більше 20 дітей.

Міністерка поспілкувалася із врятованими переселенцями та побачила умови, в яких відновлюють свої сили українці, що змушені були покинути свої будинки через військову агресію Росії.

У центрі облаштовані номери з усіма необхідними меблями, побутові кімнати, працює пральня. Також тут працюють медики: вони обстежують людей, прописують курс лікування, роблять терапевтичні процедури. Також тут працюють досвідчені психологи Фонду Ріната Ахметова, які мають великий досвід роботи з людьми, глибоко травмованими жахіттями війни.

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Метінвест забезпечує безкоштовне харчування для усіх мешканців центрів, а також забезпечує людей одягом та побутовими речами — адже багато переселенців бігли з домівок фактично без речей.

"Зараз ми є свідками того, як має працювати держава у особливий період, того, що допоможе їй стати процвітаючою країною у майбутньому. Коли влада, соціально орієнтований бізнес та місцева влада працюють разом. У цьому центрі працюють волонтери Метінвесту, люди, яким не байдуже, яким буде майбутнє нашої держави. Все це разом дає історію успіху нашій державі і дає надію на перемогу, чого я нам дуже бажаю", – зазначила Верещук.

Як відомо, компанія Метінвест створила у містах присутності більше 6 тис. місць для тимчасових переселенців. Тут людей забезпечують усім необхідним.

Також компанія, у координації з Фондом Ріната Ахметова, створила гуманітарний хаб у Польщі, де збирає гуманітарну допомогу від інших країн. Перші 117 тонн допомоги вже в Україні і направляються людям, які її потребують. Тим часом до Запоріжжя прямують ще 300 тонн.

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Вантаж в Запоріжжя для переселенців

Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарну допомогу жителям України, які постраждали від війни. Так, днями партію продуктових наборів було доставлено до Зеленого центру Метінвест Запоріжжя для переселенців з Маріуполя.

У складі наборів – продукти першої необхідності:

борошно;

макарони;

цукор;

тушковане м'ясо;

паштет;

печиво.

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.