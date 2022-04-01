Врятовано понад 720 тис. життів: як гуманітарна допомога підтримує українців

Гуманітарна допомога рятує українців під час війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні постраждало вже багато людей. Весь чей час, відколи почавсяу воєнний стан в Україні, Фонд Ріната Ахметова передає гуманітарну допомогу.

У різних куточках нашої країни люди отримують цю підтримку, і вона врятувала 720 000 життів.

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"Всі наші зусилля зосереджені на єдиному, що має значення, – допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити та полегшити їх біль і страждання", – підкреслив Засновник Фонду Рінат Ахметов.

З кінця лютого 2022 року українцям передали:

понад 540 тисяч одиниць медикаментів;

понад 60 тисяч гемоконтейнерів;

понад 50 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

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Як зазначили у ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання продуктів та базових товарів українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти й товари першої необхідності.