Врятовані життя: мешканцям столиці передали чергову партію гуманітарної допомоги

Мешканці Києва отримали чергову гуманітарну допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. 2 квітня 2022 року гуманітарна допомога надійшла до Центрального міського територіального центру соцобслуговування, а також до терцентру соцзахисту Дніпровського району.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності, зокрема:

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згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

консервоване тушковане м‘ясо.

Переселенці з гарячих точок Київської області, люди з інвалідністю та люди похилого віку, багатодітні сім’ї та сім’ї, які втратили годувальника (залишилися без доходів) через військові дії, — це пріоритетні категорії, які допомогу отримають в першу чергу.

Це вже другий етап допомоги від Фонду мешканцям Києва. Раніше вони вже отримали 20 тисяч продуктових наборів від Фонду. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Гуманітарна допомога рятує українців

Зауважимо, що допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". З початку війни українцям вже передали:

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понад 540 тисяч одиниць медикаментів;

понад 60 тисяч гемоконтейнерів;

понад 50 тисяч продуктових наборів.

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Раніше ми писали, що в Луганську область везуть велику партію гуманітарної допомоги.