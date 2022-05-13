Радник мера Маріуполя показав, як окупанти бомблять "Азовсталь" (відео)

Російські війська штурмують завод "Азовсталь". Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Загарбники обстрілюють завод щодня. Влада міста назвала те, що відбувається, "люттю".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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"Маріуполь. "Азовсталь". Окупанти бомблять захисників майже в режимі прямої трансляції. А світ продовжує спостерігати, обмежуючись здебільше співчуттям…. Лють. Просто лють", – написав Андрющенко.

Окупанти намагаються прорватися на "Азовсталь"

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що Росія 12 травня продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, водночас основні зусилля, як і раніше, ворог концентрує на блокуванні підрозділів українських військ у районі заводу "Азовсталь".

"Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", – зазначили у відомстві.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вранці 13 травня на "Азовсталі" окупанти під прикриттям обстрілів намагалися по землі прорватися всередину заводу.

Ситуація у Маріуполі

Завод "Азовсталь" перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, попри сили ворога, що перевершують у кілька разів.

Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.

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