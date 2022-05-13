Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

Радник мера Маріуполя показав, як окупанти бомблять "Азовсталь" (відео)

Софія Ковнір
13 травня, 14:22
Вранці 13 травня загарбники намагалися прорватися на територію заводу

Російські війська штурмують завод "Азовсталь". Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Загарбники обстрілюють завод щодня. Влада міста назвала те, що відбувається, "люттю".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Маріуполь. "Азовсталь". Окупанти бомблять захисників майже в режимі прямої трансляції. А світ продовжує спостерігати, обмежуючись здебільше співчуттям…. Лють. Просто лють", – написав Андрющенко.

Окупанти намагаються прорватися на "Азовсталь"

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що Росія 12 травня продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, водночас основні зусилля, як і раніше, ворог концентрує на блокуванні підрозділів українських військ у районі заводу "Азовсталь".

"Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", – зазначили у відомстві.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вранці 13 травня на "Азовсталі" окупанти під прикриттям обстрілів намагалися по землі прорватися всередину заводу.

Ситуація у Маріуполі

  • Завод "Азовсталь" перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, попри сили ворога, що перевершують у кілька разів.
  • Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.
  • Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.

Раніше ми писали: