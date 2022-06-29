Радбез ООН зробив заяву щодо ракетного удару росіян по ТЦ у Кременчуці

Радбез ООН засудив дії окупантів/Фото: Liao Pan/Getty Images, ДСНС. Колаж: "Сьогодні"

Радбез ООН засудив загибель людей через російський ракетний удар по ТЦ "Армстор" у Кременчуці, який окупанти нанесли 27 червня.

Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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"Ми рішуче засуджуємо загибель мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема обстріл переповненого торгового центру в Кременчуці Полтавської області України. Цей удар являв собою кричущий напад на громадянську інфраструктуру та громадянське населення. Ми висловлюємо глибоке співчуття та співчуття сім'ям загиблих та солідарні з українським народом", — йдеться у повідомленні.

Крім того, група засудила активізацію російських ракетних ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури 25-27 червня.

Країни наголошують на необхідності розслідування та притягнення до відповідальності порушників міжнародного гуманітарного права та тих осіб, які вчинили військові злочини.

Зеленський закликав Радбез ООН покарати РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради безпеки ООН.

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Глава держави зазначив, що ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи. Він закликав Радбез визнати терактом удар по Кременчуку.

"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що якби якась організація діяла б подібним чином, то її визнали б терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", — сказав глава держави.

Крім того, президент звернувся до Радбезу ООН з проханням.

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"Закликаю позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН і вона не має права залишатися в Радбезі", — сказав Зеленський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський показав відео удару окупантів по ТЦ у Кременчуці. Також ми писали, куди влучила друга ракета у Кременчуці.